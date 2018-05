Scherma, i "magnifici 7" del Circolo ravennate della spada al Campionati italiani

All'appello per i Campionati Italiani di Scherma,il Circolo Ravennate della Spada risponderà “presente” per sette volte. Sono infatti sette le qualificazioni conquistate dagli atleti del Circolo al più ambito e prestigioso obiettivo di fine stagione, che vede la contesa del podio da parte dei 42 migliori schermidori d'Italia.

Alessia Pizzini si farà in tre: scenderà in pedana in ciascuna gara di categoria. La vedremo impegnata l'ultimo fine settimana di maggio a Verona per il Campionato Italiano Cadetti, la sua categoria, e per il Campionato Giovani; a Milano per il Campionato Italiano Assoluti insieme a veterane campionesse olimpiche e mondiali. Ai Campionati Italiani Cadetti si sono altresì qualificate le promesse del Circolo Martina Bombardi e Filippo Dirani, grazie agli ottimi risultati conseguiti in questa splendida stagione. Giovanni Gueltrini e Sophia Eloisa Stella saranno i rappresentanti dei colori rosso e oro ai Campionati Italiani Giovani. In particolare Sophia Eloisa, primo anno Cadetti, dovrà dare prova di tutte le sue capacità tecniche e mentali, a fronte di assalti con atlete ben più grandi di lei appartenenti alla categoria superiore alla sua. Fervono gli allenamenti in sala con i Maestri Pavlo Putyatin e Stefano Bellomi, insieme ai Tecnici Emanuele Rocco, Alessandro Mucciarella, Michela Mancinelli e al preparatore atletico Guido Mazzini, per questi atleti dell'élite italiana.