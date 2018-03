Scherma, in Rocca le delegazioni delle nazionali di Paraguay e Kyrgystan

Mercoledì 28 marzo l’assessore allo Sport del Comune di Lugo Pasquale Montalti ha ricevuto in Rocca una delegazione delle Nazionali giovanili di scherma di Paraguay e Kyrgyzstan, arrivate a Lugo per allenarsi nella nuova palestra di scherma al PalaBanca di Romagna.

La delegazione, composta da due atleti e due accompagnatori per il Kyrgyzstan e da tre atleti e un accompagnatore per il Paraguay, è stata accolta anche dal responsabile dell’Ufficio Sport del Comune di Lugo Cristian Zanzi. Gli atleti, specialisti della spada, sono a Lugo dalla settimana scorsa per allenarsi in vista dei Campionati mondiali giovanili di scherma che si terranno a Verona dall’1 al 9 aprile. In questi giorni gli spadisti di Paraguay e Kyrgyzstan hanno potuto prepararsi per i prossimi Campionati insieme agli atleti della Società schermistica lughese, che si allenano proprio nella palestra al PalaBanca, e ad alcuni schermidori provenienti dal resto della Regione.