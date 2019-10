Scherma, l'insegnante del Circolo della Spada accolta in Municipio

Il sindaco di Cervia Massimo Medri ha incontrato Greta Pirini, insegnante del Circolo della Spada di Cervia. Erano presenti all’incontro l’assessore allo sport Michela Brunelli e il Vicepresidente del Consiglio comunale Daniela Monti. Greta Pirini è Maestro di Scherma alle 3 armi olimpiche sportive: fioretto, spada, sciabola. Ha frequentato e finito il percorso formativo presso l'Accademia Nazionale di scherma e successivamente ha acquisito il titolo da Maestro rilasciato dalla Federazione Italiana Scherma a Roma, Dottoressa nelle Scienze Motorie ed inoltre Osteopata diplomata presso il CIO (Collegio Italiano d’Osteopatia) con sede a Parma ed iscritta al ROI (Registro degli osteopati d’Italia), Greta è stata inserita ufficialmente nello Staff FIS Medico della Nazionale Italiana di Scherma.

Inoltre nel tempo ha frequentato numerosi corsi istituiti dal Coni stesso ricevendo attestati e qualifiche nell’ambito motorio, tra questi ha partecipato e concluso il Corso di Formazione per Docenti Federali nella scherma (Area Metodologia dell’Insegnamento - Area Metodologia dell’Allenamento) istituiti dalla Federazione Italiana Scherma insieme alla Scuola dello Sport CONI. E' Docente e commissario d'esame FIS. Alla Festa della scherma svoltasi ad Anzio il settembre scorso Greta ha ricevuto il premio onorificenza “Il Seminatore d'Oro”. Il sindaco ha espresso a Greta l’apprezzamento dell’intera città per il risultato conseguito e per avere tenuto alto il nome di Cervia nello sport, inoltre le ha consegnato un omaggio e una pergamena in segno di riconoscimento.