Scherma, la lughese Sara Billi medaglia d'argento ai Campionati Nazionali Universitari a L'Aquila

Soddisfazioni per la scherma lughese arrivano anche dai Campionati Nazionali Universitari in corso in questi giorni a L'Aquila. A rappresentare l'Università di Bologna nella prova di spada femminile è stata infatti convocata Sara Billi, atleta in forza alla Società Schermistica Lughese e studentessa dell'ateneo bolognese. Sara ha disputato un'ottima gara, superando i gironi eliminatori e i diversi turni di eliminazione diretta, fino a raggiungere la finale (dove purtroppo è stata sconfitta dall'atleta romana Beatrice Celli) e a conquistare la medaglia d'argento. La spadista lughese si conferma così un'atleta di caratura nazionale, in grado di competere con le più quotate interpreti della specialità.