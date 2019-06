Scherma, la squadra bizantina sesta ai Campionati italiani

Una bellissima gara quella che la squadra del Circolo Ravennate della Spada ha disputato a Novara ai Campionati Italiani Cadetti e Giovani a Squadre Miste. Sotto la guida del Maestro Pavlo Putyatin, gli atleti hanno confermato le loro ottime capacità e, uniti nella passione e in pedana, hanno sfiorato le semifinali, classificandosi sesti su 53 squadre partecipanti.

Martina Bombardi, Stefano Cedrini, Matteo Magrini, Alessia Pizzini, Tommaso Saccomandi e Sophia Eloisa Stella partono in quarta classificandosi noni dopo la fase a gironi. Accedono agli ottavi avendo la meglio sulla squadra del Club Giulio Verne di Roma, mentre la vittoria contro Modena vale loro i quarti di finale, dove si fermano per mano della squadra vercellese. Ennesima soddisfazione per il Circolo Ravennate della Spada che chiude la stagione con un altro brillante risultato.