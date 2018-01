Scherma, lo spadista Simone Greco convocato al Circuito europeo cadetti

Dopo il trionfo di Budapest, in cui ha conquistato due ori - individuale e a squadre - nel Circuito europeo Cadetti di spada, lo schermidore lughese Simone Greco affronterà un nuovo impegno con la nazionale under 17. Greco, attualmente numero due del ranking nazionale under 17, è stato infatti convocato per la prova di Grenoble del medesimo Circuito, che si svolgerà nella città francese nei giorni 9 e 10 dicembre 2018. L'atleta lughese, allenato dal maestro Guido Marzari, avrà così modo di misurarsi nuovamente con i migliori spadisti europei della categoria.