Scherma, Martina Bombardi e Giovanni Gueltrini ai Campionati italiani

Ottimi risultati per Martina Bombardi e Giovanni Gueltrini, atleti del Circolo Ravennate della Spada, alla tre giorni di gara di Coppa Italia Giovani e Cadetti che si è svolta a Casale Monferrato. Bombardi, in quarta posizione dopo la fase ai gironi, si ferma per mano dell'argento Cena alle porte della semifinale nella Spada Femminile Cadette, ottenendo un importantissimo quinto posto che le vale la qualificazione ai Campionati Italiani di categoria, che disputerà insieme alla compagna di sala Alessia Pizzini, già qualificata di diritto. Giovanni Gueltrini, sceso in pedana per la gara di Spada Maschile Giovani, si classifica quindicesimo e stacca anche lui il pass per i Campionati Italiani di categoria. Il Circolo era rappresentato anche da Manuele Merendi, quarto nella classifica provvisoria dopo i gironi e da Sophia Eloisa Stella, già qualificata per diritto ai Campionati Italiani Giovani.