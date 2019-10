Scherma, Matteo Rossi medaglia d'oro per il progetto "Incentivazione allo Studio"

Si è svolta a Roma, venerdì 27 settembre, la Cerimonia di premiazione del progetto "Incentivazione allo Studio" promosso - dall’Ics & dalla Fis - presso la nuova aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari. Matteo Rossi del Circolo della Spada di Cervia - Milano Marittima è stato premiato con una medaglia d'oro.

Inoltre sabato 5 ottobre si è svolta, per il quinto anno, la cerimonia di consegna della borsa di studio a.s. 2018/2019, intitolata a “Valentina Melchionda”, docente dell’istituto scomparsa prematuramente nel 2015, a uno studente o a una studentessa che nell’anno scolastico abbia superato l’Esame di Stato con particolare merito. Nell’Aula Magna dell’I.C. Cervia 2, il Dirigente Scolastico Prof. Gennaro Zinno, la Prof.ssa Catia Maldini e la Sig.ra Vanda Melchionda che ha istituito il premio in ricordo della figlia, hanno consegnato la borsa di studio all’alunno Matteo Rossi, classe 3B, che si è distinto per il comportamento, la disponibilità verso gli altri, il pensiero critico e la capacità di argomentare.