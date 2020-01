Scherma, nuovo anno e nuovi podi per il Circolo Ravennate della Spada

“Torneo della Befana”, gara satellite che apre il nuovo anno, dedicato alle categorie Under 10 e Under 14. Il Circolo Ravennate della spada porta sulle pedane 11 atleti distribuiti su tutte le categorie, seguiti dai Tecnici Alessandro Mucciarella ed Emanuele Rocco. Nella categoria Allievi si distingue Alessandro Emiliani, che sale sul terzo gradino del podio, nella prova femminile buona prestazione di Serena Merola. I classe 2007 presenti centrano entrambi l’obiettivo podio: Alice Casamenti e Tommaso Mazzotti si aggiudicano il Bronzo. La prova femminile della categoria Giovanissime si colora d’Argento per Elena Antonucci, si ferma ai piedi del podio la scalata del tabellone di Alessio Bazzocchi. Finale a 8 centrata da Alessandro Brigliadori, rappresentante della categoria Maschietti. Oro nella categoria Prime Lame per Pietro Zanzi, Mariasole Romanini lo segue sul terzo gradino del podio. Infine i rappresentanti della categoria Esordienti, Pietro Agostini e Martina Pizzini, che al termine di due turni di gironi si aggiudicano, rispettivamente, Argento e Bronzo. Nello stesso fine settimana, ad Udine si è svolta la tappa di Coppa del Mondo Under 20, presente per i colori ravennati Alessia Pizzini accompagnata dal Maestro Pavlo Putyatin. Ottima la partenza nel turno a gironi, dove una sola stoccata le preclude il percorso netto. Dopo aver superato la rappresentante ungherese Kalman, si ferma nell’assalto contro l’atleta svizzera Piveteau.