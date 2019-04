Scherma, ottima gara degli atleti lughesi alla prova nazionale di spada

Segnali ampiamenti positivi per la scherma lughese arrivano dalla cittadina veneta di Caorle, dove si è svolta la seconda prova nazionale di spada. Si tratta di una delle più importanti gare dell'anno, alla quale prendono parte solo gli atleti che hanno superato la relativa selezione a livello regionale. Lugo si è presentata all'appuntamento con un atleta nella prova maschile (Simone Greco) e ben quattro atlete nella prova femminile (Ilaria Battazza, Sara Billi, Melinda Mancinelli e Isabella Signani).

Proprio dalla spada femminile sono arrivati importanti risultati, considerando che Lugo ha piazzato ben due spadiste nelle prima trenta (su quasi duecento partecipanti alla gara): si tratta di Sara Billi, ventiseiesima e Isabella Signani, ventottesima. Si tratta di un risultato molto significativo considerando le piccole dimensione della società lughese, in un contesto in cui sono protagonisti i corpi militari (con schermidori sostanzialmente professionisti) e i club delle grandi città, con il relativo bacino di utenza. Già il fatto di avere ottenuto la qualificazione di quattro atlete è comunque un elemento molto significativo che dimostra la solidità della squadra agonistica di Lugo, che si allena nella palestra di Via Sabin sotto la guida dei maestri Guido Marzari e Fulvio Barcucci.

Nella spada maschile buona la prova di Simone Greco, che supera la fase eliminatoria a gironi e diversi turni di eliminazione diretta: il lughese si ferma solo al cospetto del campione olimpico Matteo Tagliariol, perdendo peraltro solo alla stoccata di spareggio dopo avere concluso i tempi regolamentari in parità. La scherma lughese torna dunque da Caorle con una prestazione molto incoraggiante: una dimostrazione dell'efficacia del lavoro svolto e un importante stimolo per gli impegni agonistici futuri.