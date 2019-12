Scherma, ottimi risultati per gli atleti lughesi nelle gare di dicembre

Nei giorni scorsi gli atleti della Società Schermistica Lughese sono stati protagonisti di diversi appuntamenti agonistici con risultati di grande rilievo.

Spicca in particolare l'ottima prova di Alessandro Fabbi, che a Ravenna vince la terza tappa del Trofeo "Emilia-Romagna under 20" di spada maschile. Il trionfo lughese si completa poi con il terzo posto di Federico Bravi. Hanno preso parte alla gara per i colori lughesi, oltre ad Alessandro Fabbi e Federico Bravi, anche i seguenti atleti: Guido Bosi, Giordano Grimandi, Flavio Margotti, Luca Rotondi, Francesco Segurini, Francesca Liverani, Sophia Rigon.

A Forlì invece, alla "Coppa di Natale 2019 - Trofeo Monia Noleggi", gara dedicata agli under 14, Lugo ha schierato nella categoria Ragazzi - Allievi un terzetto formato da Riccardo Gennaro, Federico Veronese e Giovanni Colombo, che ha ottenuto un soddisfacente piazzamento.

Nei giorni precedenti Riccardo Gennaro e Federico Veronese avevano partecipato a Vercelli anche alla prima prova nazionale del "Grand Prix Joy of Moving", con l'ottimo dodicesimo posto di Riccardo Gennaro nella categoria Allievi in una gara con quasi duecento partecipanti.

Questi risultati consolidano il buon bilancio della scherma lughese per il 2019 e consentono di guardare con fiducia al 2020.