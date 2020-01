Scherma, ottimi risultati per i lughesi Greco, Pirazzini e Battazza

Buoni segnali per la scherma lughese nel mese di gennaio: sono infatti diversi gli atleti che hanno ottenuto risultati di rilievo in questo inizio del 2020.

In primo luogo va segnalata la convocazione in azzurro di Simone Greco per la prova di Coppa del Mondo under 20 in programma all'inizio di febbraio a Belgrado. Per lo spadista lughese si tratta della quarta gara internazionale dall'inizio della stagione; Simone Greco è ormai stabilmente tra i più forti atleti italiani della categoria e questa nuova chiamata da parte del CT della nazionale Sandro Cuomo ne conferma la caratura.

Notizie positive anche dagli under 17: dopo la seconda prova nazionale di categoria, svoltasi a Bergamo, Guido Pirazzini si piazza al 13esimo posto nella graduatoria complessiva delle due prove e accede alla fase finale del campionato italiano in programma a maggio a Jesi.

Nello stesso appuntamento under 17 di Bergamo, da segnalare in campo femminile la buona prestazione di Ilaria Battazza, che ottiene il 20esimo posto su 313 partecipanti, risultando peraltro la migliore dell'Emilia-Romagna. Anche questi risultati costituiscono ottime basi per impostare una proficua seconda parte della stagione agonistica.