Scherma, ottimi risultati per i ravennati al 'Trofeo Martignani'

Ottime prestazioni degli atleti del Circolo Ravennate della Spada al “Trofeo Martignani”, che si è svolto a Lugo, domenica 27 ottobre, banco di prova della preparazione in attesa della prima prova interregionale U14 del prossimo fine settimana. In rappresentanza della categoria Giovanissimi-Giovanissime salgono in pedana Alessio Bazzocchi, Mariagrazia Casadio ed Elena Antonucci: sarà quest’ultima a fermarsi ad un passo dalla finale e attestarsi sul terzo gradino del podio. Nella categoria Prime Lame, non competitiva, Pietro Zanzi e Mariasole Romanini guidano, nel secondo turno, il girone dei primi 6. Buona prova di carattere per Simone Leiva Fontana e Lorenzo Barlini alla sua prima esperienza di confronto con atleti di altre società. Non competitiva ma formativa, per la categoria Esordienti sale in pedana e ben si comporta Pietro Agostini.