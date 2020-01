Scherma, ottimo risultato di Simone Greco in Coppa del Mondo under 20

Simone Greco si conferma sempre di più come atleta di livello internazionale. Alla prova di Coppa del Mondo under 20 svoltasi a Udine, lo spadista lughese (nella foto) ottiene infatti un ottimo quattordicesimo posto su 165 partecipanti. Va peraltro segnalato che la sconfitta di Greco agli ottavi di finale è arrivata solo per mano di un altro atleta italiano, Filippo Armaleo, poi risultato vincitore della gara. Davvero un buon inizio d'anno per le lame lughesi.