Scherma, otto atleti del Circolo della spada in Coppa Italia assoluti

Sophia Eloisa Stella sale sul terzo gradino del podio alla Prova Regionale di Coppa Italia, che si è tenuta a Soliera lo scorso fine settimana, dopo il derby giallo rosso che ha lasciato col fiato sospeso fino all'ultima stoccata, contro la compagna di squadra Martina Ascani, sesta classificata. La giovane promessa del Circolo Ravennate della Spada, categoria Cadetti, stacca così il prestigioso pass per accedere alla Coppa Italia Assoluti, insieme alla citata Ascani e alle già qualificate di diritto Alessia Pizzini e Martina Bombardi.

Non da meno la spada maschile: grazie agli ottimi risultati di questa fase regionale, in cui Manuele Merendi vede sfumare il podio classificandosi quinto e Tommaso Saccomandi i quarti di finale per una sola stoccata, si qualificano alla fase nazionale i due citati atleti, insieme al compagno Stefano Cedrini e al già qualificato Emanuele Rocco. Buona anche la prestazione di Alberto Ancarani. Sono quindi 8 gli atleti del Circolo Ravennate che parteciperanno alla fase Nazionale Assoluti di Coppa Italia e, spronati dai risultati dei più grandi, Mariasole Romanini e Pietro Zanzi sembrano non voler essere da meno: alla quarta prova a Monza del Circuito Minions U10, riservato alla categoria Esordienti, Mariasole conquista l'argento e Pietro il bronzo, dopo tre ori consecutivi, dominando così il circuito.