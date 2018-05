Scherma, Pizzini centra la terza finale e la squadra femminile sfiora la serie A1

Circolo Ravennate della Spada impegnato su più fronti lo scorso fine settimana ad Ancona, dove si sono tenuti la Coppa Italia Nazionale Assoluti e i Campionati Italiani a Squadre serie A2. Alessia Pizzini è stata protagonista in entrambe le prove e, nella gara individuale di Coppa Italia Assoluti, la cadetta si ferma alle porte dei quarti di finale, così da qualificarsi anche ai Campionati Italiani Assoluti che si terranno il prossimo giugno a Milano, oltre a quelli delle categorie Cadetti, la sua, e Giovani.

Rappresentanza ravennate quasi tutta al femminile in Coppa Italia – Martina Ascani, Martina Bombardi, Chiara Plazzi e Sophia Eloisa Stella – a eccezione di Emanuele Rocco, che si ferma per i sedicesimi di finale su oltre 400 partecipanti. Ottima la prestazione di Melinda Mancinelli, Chiara Plazzi, Alessia Pizzini e Sophia Eloisa Stella ai Campionati Italiani a Squadre serie A2. Le atlete si impongono sulle avversarie fino alle semifinali, dove purtroppo restano ai gradini del podio classificandosi quarte, posizione di tutto rispetto, tuttavia non valevole per la promozione in A1.