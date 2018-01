Scherma, Pizzini in Coppa del mondo e Baruzzi bronzo under 14

Intenso inizio d'anno per i Maestri del Circolo Ravennate della Spada, impegnati su due fronti: a Zevio per la Seconda Prova del Circuito Interregionale Gpg e a Udine per la tappa italiana di Coppa del Mondo U20 che ha visto l'esordio di Alessia Pizzini. Sabato scorso si sono svolte le gare degli atleti U14 del Circolo Ravennate della Spada e la giovanissima e promettente Rachele Baruzzi ha conquistato il terzo gradino del podio, aggiungendo un bellissimo bronzo al suo palmares. Buoni i risultati dei compagni di sala: i Ragazzi Enrico De Pol, che si ferma alle porte degli ottavi di finale, Matteo Lontani, Francesco Pizzo, Giacomo Faccani; i Giovanissimi Alessandro Emiliani ed Elettra Borghesi, per la categoria Bambine Alice Casamenti ed Anna Casamenti e l'Allieva Chiara Bongarzone.

Domenica è stata la volta dell'esordio in Coppa del Mondo U20 dell'atleta di punta del Circolo, Alessia Pizzini (classe 2001), ammessa dalla Federazione Italiana Scherma alla gara nonostante la giovane età, grazie agli ottimi risultati che l'atleta giallorossa è solita ottenere. A dispetto dell'emozione di un esordio in una gara tanto impegnativa e di notevole impatto, Alessia ha scalato la metà alta della classifica imponendosi su atlete ben più esperte e grandi di lei, dando prova della sua determinazione e della sua tecnica.