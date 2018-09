Scherma, premiati a Roma i migliori studenti-atleti: c'è anche Sara Billi

Spesso ci si chiede se sia possibile praticare sport a livello nazionale (e internazionale) e contemporaneamente eccellere nello studio. L'esempio della schermitrice Sara Billi dimostra che è certamente possibile. L'atleta lughese è stata infatti insignita oggi a Roma di un prestigioso riconoscimento - che comporta l'assegnazione di una borsa di studio - nell'ambito del programma "Incentivazione allo Studio 2018" promosso da Federazione Italiana Scherma e Istituto per il Credito Sportivo. Il programma premia e sostiene gli schermidori che si distinguono sia nell'ambito della carriera sportiva che in quella scolastica o accademica. Sara Billi è iscritta - con profitto - al corso di laurea in scienze motorie all'Università di Bologna e ha ottenuto negli anni ottimi risultati agonistici non solo a livello nazionale, rappresentando i colori della Società Schermistica Lughese, ma anche internazionale: è stata infatti più volte ammessa a partecipare a competizioni europee e di coppa del mondo, nelle quali ha sempre ben figurato. Decisamente un modello per tutti i ragazzi che praticano sport.