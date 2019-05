Scherma, primo posto per Pietro Zanzi al circuito allenamento intersala Minions

Si è concluso a Lecco il Circuito Allenamento Intersala “Minions” dedicato alle categorie U10, trofeo interregionale itinerante su 5 prove svoltesi in Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte. A tutte le prove ha partecipato, in rappresentanza del Circolo Ravennate della Spada a.s.d. Pietro Zanzi, classe 2010, ottenendo 3 vittorie consecutive nelle prime tre prove, un bronzo nella quarta e di nuovo sul gradino più alta del podio nella prova conclusiva, che lo incoronava anche vincitore del Trofeo Minions per somma dei punti ottenuti.

Alle ultime due prove si è aggiunta la partecipazione di Mariasole Romanini, dimostrando la sua determinazione con la conquista di due medaglie d’argento su due prove disputate. Alla prova finale erano seguiti dal M° Stefano Bellomi che ne ha lodato le capacità tecniche e di carattere anche in considerazione del fatto che ad alcune prove si siano presentati senza il sostegno dei tecnici di sala.