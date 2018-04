Scherma, quattro lughesi alla fase nazionale di Coppa Italia

Ottimi risultati per la Società Schermistica Lughese alla prova di qualificazione regionale della Coppa Italia svoltasi domenica a Modena. Hanno ottenuto infatti la qualificazione alla fase nazionale Guido Pirazzini nella spada maschile e Sofia Billi in quella femminile (Billi ha peraltro concluso la gara con un buon settimo posto). I due atleti si aggiungono così a Simone Greco e Sara Billi, già qualificati di diritto in virtù dei risultati agonistici conseguiti nell'anno: saranno dunque ben quattro i lughesi che disputeranno la fase finale della competizione.

La Società Schermistica Lughese ha partecipato alla gara di Modena con undici atleti (oltre ai già citati Pirazzini e Billi: Federico Carta, Alessandro Fabbi, Riccardo Zanoni, Simone Donati, Francesco Colombo, Giacomo Baldini, Marco Orselli nella spada maschile; Ilaria Battazza e Sophia Rigon nella spada femminile), accompagnati dai maestri Fulvio Barcucci e Guido Marzari.