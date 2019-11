Scherma, quinta esperienza in Coppa del Mondo per Alessia Pizzini

Alessia Pizzini è stata nuovamente convocata dalla Federazione Italiana Scherma quale rappresentante del tricolore alla Coppa del Mondo Giovani di Spada Femminile, che avrà luogo in Germania i prossimi 23 e 24 novembre. L'atleta del Circolo Ravennate della Spada sarà impegnata su due fronti; oltre che nella gara individuale, infatti, è stata convocata per far parte dell'unica Squadra Nazionale Italiana che calcherà le pedane di questa gara internazionale. In questa sua quinta esperienza in Coppa del Mondo, nonostante la giovanissima età, Pizzini affronterà la gara con la tenacia, l'impegno e la passione che la contraddistinguono, fonte d'orgoglio per il suo Maestro Pavlo Putyatin, il Circolo e la comunità ravennate.