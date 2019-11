Scherma, ravennati in evidenza nelle prove satellite lombarde e venete

Ritorna anche quest’anno il Circuito di allenamento intersala “Minions” dedicato alle categorie preagoniste U10, occasione per socializzare con atleti di altre organizzazioni, e di confronto senza estremizzare l’agonismo. Per il Circolo Ravennate della Spada, scendono in pedana Mariasole Romanini e Pietro Zanzi, categoria Prime Lame, che vede la partecipazione di circa 30 bambini. Al termine del turno di girone e delle dirette concludono la manifestazione rispettivamente al secondo e settimo posto, avendo messo al primo posto il divertimento.

Contemporaneamente si è svolto a Cornuda il “Trofeo della Serenissima”, competizione riservata a diverse categorie agonistiche. Per la categoria U14, Ragazze/Allieve, erano presenti Alice ed Anna Casamenti. Buona la partenza nel turno di girone, nel tabellone delle eliminatorie dirette Alice si ferma agli ottavi di finale mentre Anna non entra in semifinale per mano della vincitrice del Trofeo.