Scherma, Sara Billi in finale al Campionato italiano giovani

Nel weekend appena trascorso la Società Schermistica Lughese è stata impegnata a Roma nella seconda prova nazionale dedicata alla categoria giovani (under 20). Nella spada femminile brillante la prova di Sara Billi, che conquista un ottimo settimo posto (su ben duecentosessanta partecipanti). Grazie a questo piazzamento la spadista lughese ottiene la qualificazione per la fase finale del Campionato Italiano Giovani, in programma a maggio a Verona, in cui sfiderà le migliori schermitrici italiane della sua categoria.

Oltre a Sara Billi, altri atleti hanno difeso i colori lughesi in questa due giorni romana: nella spada femminile Lugo ha schierato Sofia Billi (un bel ventiquattresimo posto per lei) e Ilaria Battazza; nella spada maschile la scherma lughese è stata invece rappresentata da Simone Greco e Guido Pirazzini.