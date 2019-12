Scherma, Simone Greco e il maestro Guido Marzari alla Coppa del Mondo under 20

Da anni la scherma lughese è impegnata a livello internazionale, impegno che prosegue anche in questi giorni. A Heraklion, sull'isola di Creta, si è infatti disputata la prova di Coppa del Mondo under 20 di spada maschile. Della rappresentativa italiana ha fatto parte anche il lughese Simone Greco, che ha ottenuto un buon piazzamento.

Simone Greco è da tempo stabilmente ai vertici nazionali della categoria e ha dimostrato di essere in grado di ben figurare anche in competizioni internazionali. Ulteriore motivo di orgoglio per Lugo è anche il ruolo affidato dalla Federazione Italiana Scherma al maestro Guido Marzari, che ha guidato la spedizione italiana a Heraklion in qualità di referente tecnico delle nazionali giovanili.