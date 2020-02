Scherma, Simone Greco sesto in Coppa del Mondo under 20 a Basilea

Simone Greco ottiene uno splendido risultato nella prova di Coppa del Mondo under 20 svoltasi a Basilea, in Svizzera. Lo spadista lughese ha infatti conquistato un ottimo sesto posto in una gara, a cui hanno preso parte quasi duecento atleti da tutto il mondo. I colori della scherma lughese si impongono dunque anche in campo internazionale, con un atleta che è ormai stabilmente tra i migliori della sua categoria.