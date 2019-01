Scherma, Sophia Eloisa Stella di nuovo in Coppa Europa cadetti a Bratislava

Sophia Eloisa Stella è tra le 20 atlete che rappresenteranno il tricolore alla gara internazionale della Coppa Europea Cadetti che si svolgerà dall'11 al 13 gennaio a Bratislava, in Slovacchia. Grazie all'oro a squadre vinto a Novara in occasione della tappa italiana del Circuito Europeo Cadetti, che vide tra le protagoniste a squadra anche la compagna di sala Martina Bombardi sul terzo gradino del podio, e all'ottima prestazione al suo esordio internazionale alla seconda prova U17 di Coppa Europa a Klagenfurt in Austria, Stella, accompagnata dal Maestro Pavlo Putyatin, scenderà in pedana venerdì per la prova individuale e sabato per la prova a squadre. Lo stemma rosso oro ormai calca le scene delle più importanti competizioni internazionali grazie alle prestazioni degli atleti del Circolo Ravennate della Spada.