Scherma, Sophia Eloisa Stella e Matteo Lontani qualificati per la Prima Prova Nazionale Giovani

Da Legnano, dove lo scorso fine settimana si è tenuta la Prima Prova Nazionale Cadetti, arriva la notizia della qualificazione di Sophia Eloisa Stella e Matteo Lontani per la Prima Prova Nazionale Giovani che si terrà a Ravenna dal 15 al 17 novembre prossimi. I due Cadetti del Circolo Ravennate della Spada staccano il pass per partecipare alla gara nazionale riservata alla categoria superiore alla loro, disputando un'ottima gara che vedeva oltre 300 spadiste e più di 400 cadetti calcare le pedane legnanesi. Importante risultato per entrambi, in particolare per Matteo Lontani al suo primo anno Cadetti.

Matteo Magrini, Francesco Pizzo e Cristian Montanari tengono alti i colori ravennati, qualificandosi per le dirette, affermandosi in assalti altamente competitivi e vedendo sfumare la salita in classifica per poco, in particolare Montanari: per una sola stoccata. Appuntamento a Ravenna, al Pala De André , dal 15 al 17 novembre, per assistere, gratuitamente, alla tre giorni di scherma che vede impegnati atleti da tutta Italia, futuri campioni e rappresentanti del tricolore nel mondo.