Scherma, Stella e Pizzini convocate alla Coppa del Mondo U20

Alessia Pizzini e Sophia Eloisa Stella sono le due atlete del Circolo Ravennate della Spada che parteciperanno alla Coppa del Mondo U20 che si svolgerà domenica al Palaindoor di Udine, madrina dell'evento Mara Navarria. Anche l'anno nuovo porta al Circolo conferme positive del lavoro che impegna atleti e staff tecnico; infatti Pizzini e Stella sono tra le 16 rappresentanti del tricolore alla Coppa del Mondo U20, scelte per i loro risultati sportivi. Alessia Pizzini, classe 2001, in questa stagione ha fatto il suo debutto nella categoria Giovani, mentre Sophia Eloisa Stella, nata del 2003, è al suo secondo anno nella categoria Cadetti. Entrambe le atlete giallorosse vantano già un notevole palmarés e hanno più volte rappresentato l'Italia in importanti competizioni internazionali.