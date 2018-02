Scherma, Stella vince il bronzo e vola alle Finali nazionali giovani

Sophia Eloisa Stella, promettente atleta del Circolo Ravennate della Spada, conquista un importantissimo bronzo alla Seconda Prova Nazionale Giovani,che si è svolta nel fine settimana a Roma, seguita dai Maestri Stefano Bellomi e Pavlo Putyatin. Sophia, primo anno Cadetti, (classe 2003) ha affrontato atlete di categoria superiore alla sua, affermandosi su spadiste ben più esperte e più grandi di lei. Solo Federica Isola, in forza all'Aeronautica Militare, oro agli ultimi mondiali, classe 1999, riesce a fermare l'ascesa di Stella in semifinale per sole tre stoccate, dopo essere stata sopraffatta per tutta la prima parte dall'assalto dell'atleta ravennate, che conquista quindi il terzo gradino del podio.

Grazie a questo bronzo, Stella ottiene la qualificazione alla Finale Nazionale Giovani, alla quale parteciperà insieme alla sua compagna di sala, già qualificata per gli ottimi risultati ottenuti, Alessia Pizzini, che in questa gara si è fermata alle porte dei sedicesimi, mentre Martina Bombardi nella parte alta di metà classifica. Per la spada maschile, Giovanni Gueltrini raggiunge le soglie dei sedicesimi, dopo aver suo malgrado eliminato il compagno di sala Filippo Dirani in un indesiderabile derby. Tra i quasi quattrocento partecipanti, buone le prestazioni degli atleti Manuele Merendi e Tommaso Saccomandi che si sono particolarmente distinti per tecnica.