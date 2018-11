Scherma, strepitoso weekend per il Circolo della spada di Cervia-Milano Marittima

Il circolo della spada Cervia-Milano Marittima fa incetta di podi e di finali alla prima prova interregionale di Verona, confermandosi ai vertici delle categorie Gpg e come realtà affermata del panorama schermistico nazionale. I risultati infatti si commentano da soli, poiché nelle sei gare di spada presenti da calendario, ben tre hanno visto primeggiare i colori giallo blu, con altrettanti podi a conferma dell’ottimo lavoro svolto da tutto lo staff tecnico e dirigenziale.

L’intenso sabato è iniziato con la Categoria Maschietti dove si registra il 2° posto di Nicolò Sonnessa,ed il 3° di Mattia Bernardi, per poi proseguire con la Categoria Ragazze/Allieve e il 7° posto di Giulia Amici, mentre nel pomeriggio sono giunti nella Categoria Giovanissimi il 1° posto di Matteo Utili, accompagnato dal 3° di Brando Foschini, l’ulteriore successo nella Categoria Bambine con il 1° posto di Chiara Rossi che in finale ha avuto la meglio sulla compagna Licia Mattiello, mentre in conclusione di giornata nella Categoria Ragazzi/Allievi c’è stata la vittoria di Matteo Galassi sul compagno Massimo Liuzzi al termine di un assalto di alto contenuto tecnico-tattico.