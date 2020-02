Scherma, tante medaglie per i cervesi alla seconda prova Interregionale Gpg

Grintose le due giornate di gara, dove Chiara Rossi porta a casa l’oro e Ginevra Carrozza arriva 11esima. Buon piazzamento nella Cat. Giovanissime, mentre nella Cat. Bambine argento per Greta Merola e sesto posto per la compagna d’allenamento Aurora Mongelli; bronzo per la grande gara di Francesco Delfino e ottavo posto per Alessio Bazzocchi nella Cat. Giovanissimi. Nella Cat. Maschietti Samuel Quartieri si classifica settimo; bene le prestazioni di Luca Righi, Jacopo Budini, Emanuele Toni e Thomas Neri. Nelle Cat. dei più grandi Ragazzi/Allievi Brando Foschini si classifica nono; bene anche per Gioele Trevisan, Mattia Casadei, Nicolò Budini e decimo posto per Rachele Baruzzi nella Cat. Ragazze/Allieve.