Scherma, tante vittorie ai tornei di Natale per il circolo della spada di Cervia-Milano Marittima

L’annata per il Circolo della Spada Cervia - Milano Marittima si conclude ricca d’emozioni e vittorie da parte di tutti gli atleti. Nel torneo di Natale a squadre svoltosi a Forlì, 9° Torneo Monia Noleggi Coppa di Natale 22-23 dicembre, oro vinto dai ragazzi nella squadra composta da Brando Foschini, Nicolò Sonnessa, Gioele Trevisan nella Cat. maschietti/giovanissimi e bronzo vinto dalle ragazze nella squadra composta da Licia Mattiello, Eva Ronconi, Chiara Rossi nella Cat. bambine/giovanissime. Il giorno successivo nella gara Esordienti - Prime Lame ha partecipato la squadra Prime Lame, 4° classificata con Francesco Cenni, Edoardo Forti, mentre nella Cat. Esordienti i complimenti vanno a Megan Fusconi, Asia Mazzolini, Lorenzo Paganelli, Marco Sartini, Achille Tahirovic, Zoe Trevisan.

In contemporanea si è svolto a Verona un altro torneo di Natale, 4° Trofeo Verona Scherma il giorno 23 dicembre, dove si sono raggiunti altrettanti strepitosi risultati per Giulia Amici, 1° classificata nella Cat. ragazze/allieve, 3° pari merito per Arianna Marini e Giulia Mattiello nella medesima categoria, 1° Matteo Galassi e 2° Enrico De Pol nella Cat. ragazzi/allievi, 3° Licia Mattiello nella Cat. bambine/giovanissime e al 9° posto Mattia Bernardi nella cat. maschietti/giovanissimi. Bravissimi Marco Marini e Luca Righi nelle rispettive categorie Esordienti - Prime Lame. Nel mese di dicembre precedentemente alcuni ragazzi hanno partecipato per la prima volta alla 1° prova del torneo Nazionale GPG “Kinder+sport” di fioretto il 14-16 a Treviso, arrivando ventinovesima Licia Mattiello nella Cat. bambine, Giulia Amici ventinovesima nella Cat. allieve, Liuzzi Massimo trentaduesimo nella Cat. allievi; hanno partecipato Mattia Bernardi e Gioele Trevisan.