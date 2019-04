Scherma, tante vittorie per gli schermidori cervesi in Toscana

Al quinto Trofeo Pegaso svoltosi il 30 e 31 marzo a Massa è oro nella Cat. Ragazzi/Allievi per Matteo Galassi, bronzo per il suo compagno di sala Massimo Liuzzi. A seguire Matteo Rossi ed Enrico De Pol. Nella Categoria Ragazze/Allieve 3° Arianna Marini gareggiando tra le più grandi e premiata d’onore come la numero uno della Cat. Ragazze. Successivamente la Cat. Bambine/Giovanissime: Licia Mattiello tra le più giovani porta a casa un buon 6° posto. Nelle categorie dei più piccoli, argento per Samuel Quartieri e bronzo per Greta Merola. Bravissimi i piccoli atleti Jacopo Budini e Luca Righi. Nella gara precedente del 24 marzo, primo trofeo Città di Ravenna, allenamento intersala per le categorie più piccole d’età, il Circolo della Spada Cervia ha portato a casa numerose vittorie e altri podi. Nelle Cat. dei più piccoli oro per Samuel Quartieri e bronzo per Luca Righi, nella Cat. Bambine/Giovanissime argento per Licia Mattiello e Bronzo per Eva Ronconi.