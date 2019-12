Scherma, tanti podi per gli atleti del Circolo ravennate della Spada a Piacenza

Si è svolto a Piacenza, domenica 22 dicembre, il Campionato Regionale di Spada a squadre, categoria Assoluti. Contestualmente, nello stesso luogo, sabato 21 sono state organizzate la seconda prova del “Circuito di allenamento intersala Minions”, per le categorie preagoniste, e il “Trofeo Paver”, gara a coppie miste categoria Assoluti.

Apre il fine settimana il “Circuito Minions” che vede in pedana, per la categoria Prime Lame, Pietro Zanzi e Martina Pizzini, categoria Esordienti; ed è subito podio. Oro per Pietro, Bronzo per Martina. La giornata prosegue con la gara “Lui&Lei”, in pedana Alessia Pizzini e Manuele Merendi a rappresentare i colori giallorossi. Affrontano senza difficoltà gli avversari dei gironi,e scalano il tabellone delle eliminatorie dirette fino all’assalto di finale combattuto fino all’ultima stoccata che lascerà un po’ di amaro in bocca: 19-20, è argento per la coppia ravennate.

Domenica, Campionato Regionale a squadre, in pedana per la prova femminile la squadra composta da Sophia E. Stella, Alessia Pizzini, Martina Ascani e Martina Bombardi. Due le squadre per la prova maschile: Stefano Cedrini, Tommaso Saccomandi, Manuele Merendi e Matteo Magrini, la prima, Emanuele Rocco, Matteo Lontani, Cristian Montanari e Francesco Pizzo, la seconda squadra, al debutto nel campionato Assoluto. Bronzo per la squadra femminile del Circolo Ravennate della Spada che chiude sul podio un 2019 ricco di soddisfazioni agonistiche.