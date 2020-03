Sci, Alessandro Bubani vince a Roccaraso la gara di Coppa Italia

Anche nello sport amatoriale ci vuole passione, impegno e dedizione. Ne è un esempio Alessandro Bubani, consigliere dell’Uoei Faenza, coordinatore, con Marco Piazza, dello Junior Ski Team manfredo. La sua missione oggi è di portare tanti giovani sugli sci, come accade per il campionato studentesco faentino, il memorial Drei, che si è svolto due settimane fa.

Non disegna però di partecipare alle gare per veterani, e ancora con ottimi risultati. Nei giorni scorsi si è infatti imposto a Roccaraso in Abruzzo in una gara di Coppa Italia, categoria Master B4, davanti a Matteo Rotondi, veneto di Gallio, e Giovanni Pediconi di Napoli. Grazie al tempo fatto segnare, Bubani è risultato anche sesto assoluto nella categoria Master B.