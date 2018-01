Sci club Lugo protagonista sull'Abetone per la Coppa Italia Master

Bilancio molto positivo per la “due giorni” di gare sull’Abetone, dove sono arrivati ben 159 atleti da tutte le regioni, tra i migliori per la prova di Coppa Italia Master. Perfette le piste così come l’organizzazione dello Sci club Lugo, che ha brillato per assoluto rispetto dei tempi, efficienza e competenza, capitanato da Pietro Zironi, anche direttore di gara.

Per quanto riguarda gli assoluti della pista, il più veloce è stato Gian Mauro Piantoni dell’Orezzo Valseriana, poi Massimo Treccani, davanti a Paolo Lorati. Nel successivo slalom sempre primo Piantoni, poi Treccani e Lorenzo Ferrari. In campo femminile, per l’assoluta, due nomi: Martina Checcarelli e Chiara Pedroni, vittoriose due gare ciascuna. Per i pronostici di Coppa si attendono le prossime gare: Passo San Pellegrino, Alagna, Cermis con Roccaraso e Campo Felice, per arrivare alla finale di Pampeago. Evento clou della stagione, i Campionati Italiani master organizzati dallo Sci Club Ora al Cermis.