Sci, gli alunni del 'Carchidio Strocchi' si aggiudicano di nuovo il Memorial Drei

In una bella giornata di sole sulle nevi dell’Appennino al Corno alle Scale (Bologna) si è svolto il sesto “memorial Francesco Drei”, gara promozionale di slalom gigante riservata agli allievi delle scuole medie del comprensorio faentino. A quello che viene considerato il campionato cittadino per alunni delle medie hanno partecipato 79 giovani degli istituti “Europa”, “Carchidio-Strocchi” e “San Rocco” che si sono dati battaglia sulla pista Tomba 2.

L’istituto comprensivo “Carchidio-Strocchi” ha confermato il titolo nella classifica generale per istituti, con 616 punti, e ha conquistato per la seconda volta il trofeo realizzato dal ceramista Goffredo Gaeta e offerto da Mirella Venturi (moglie del compianto socio Uoei Francesco Drei), che quindi rimarrà nella sede della scuola fino alla prossima edizione. La scuola “Europa”, che aveva vinto le prime quattro anni dopo esser stata spodestata l’anno passato, non è riuscita a rifarsi e si è dovuta accontentare del secondo posto (604 punti). Conferma in terza posizione dell’istituto “S.Rocco” (352 punti). A livello individuale, si sono confermati campioni Matteo Dumini (“Carchidio-Strocchi”), miglior tempo assoluto (46”72) che ha preceduto Monica Valentini (“S.Rocco”) con 57”38: i due giovani atleti hanno quindi ottenuto rispettivamente il titolo maschile e femminile. Dopo la gara si sono svolte le premiazioni alla presenza del sindaco Giovanni Malpezzi e della consigliere regionale Manuela Rontini, che si erano prestati pure al ruolo di apripista della gara, dei dirigenti faentini Anna Maria Vignoli e Stefano Montanari (vicepresidenti), Mirella Venturi, assieme ad Alessandro Bubani e Marco Piazza, coordinatori dello Junior Ski Team.

I podi delle varie categorie

Prima Media F 1. Carlotta Bertini (CS) 2. Melissa Alberghi (EU) 3. Matilde Bandini(SR)

Prima Media M 1. Marco Brusi (EU) 2. Riccardo Drei (CS) 3. Edoardo Oriani (SR)

Seconda Media F M 1. Matteo Dumini (CS) 2. Riccardo Donati (SR) 3. Leonardo Bandini (EU)

Seconda Media F 1. Valentina Zampieri (CS) 2. Alice Zauli (CS) 3. Elena Cappelli (CS)

Terza Media M 1. Manuel Bambi (EU) 2. Federico Lasala (CS) 3. Giacomo Sangiorgi (CS)

Terza Media F 1. Monica Valentini (SR) 2. Giulia Violani (EU) 3. Elisa Brusi (EU)