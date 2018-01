Sci, i giovani sciatori faentini incontrano in pista "il campione di Castelrotto"

La Val di Fassa si conferma uno strategico crocevia in vista delle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang, al via il 9 febbraio e occasione di felici incontri con alcuni degli atleti più importanti del circus mondiale sulle “Piste Azzurre”. E’ accaduto per i giovani sciatori dello Ski team dell’Uoei Faenza, che sulla pista Aloch di Pozza di Fassa hanno potuto colloquiare con Peter Fill, il campione di Castelrotto, già ospite d’eccezione a Faenza per la 50esima Festa della Montagna nel novembre 2016 quando era reduce dalla conquista della Coppa del mondo di discesa libera; impresa che ha poi bissato nell’inverno scorso e nella stagione in corso si è appena aggiudicato a Wengen la coppa di Combinata.