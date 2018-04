Sci, l’Uoei Faenza Ski team chiude la stagione invernale

L’Uoei Faenza Ski team ha chiuso la stagione invernale con la cena al ristorante Cavallino con la presenza di oltre 100 persone, tra cui l’assessore allo sport Zivieri che insieme al presidente Pier Giorgio Gulmanelli ha premiato gli atleti per il campionato sociale. Si è confermato campione con il miglior tempo assoluto Alessandro Bubani, in campo femminile Letizia Neri e miglior tempo ragazzi per Nicola Piazza. I coordinatori Marco Piazza e Alessandro Bubani hanno voluto festeggiare il decimo anno di attività (11esima stagione) della sezione giovanile sciistica dell’Uoei invitando alcuni ragazzi, ormai ventenni, che hanno fatto parte dello Junior Ski Team ai suoi albori e ai quali è stato consegnato, insieme a quelli ancora in attività, un piccolo riconoscimento. Alla premiazione sono stati anche consegnati a tre ragazzi dei premi del valore di 100 euro ciascuno che la famiglia Morini ha voluto donare a ricordo di Sergio Morini, socio e amico dell’Uoei Faenza per tante volte in gara con gli sci e sulla strada da Firenze a Faenza per la 100 Km del Passatore.