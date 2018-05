Scolaretti di tutta la Regione si sfidano a orienteering per le vie del centro

Si svolge venerdì 18 maggio, in piazza San Francesco, l'undicesima edizione della manifestazione di "Orienteering culturale". L’iniziativa nasce dalla volontà, maturata dal Panathlon Club di Ravenna con la collaborazione dell’Ufficio XV Ambito Territoriale di Ravenna, dell’Assessorato alla Cultura del Comune, della Polizia Municipale, della Provincia e del Coni Emilia Romagna di contribuire a diffondere un aspetto dell’attività sportiva scolastica, riunendo assieme gli studenti, gli insegnanti e il mondo sportivo in un percorso che vede sport e la cultura collaborare, nell’offrire l’occasione importante per conoscere Ravenna e i suoi luoghi suggestivi pieni di storia.

Alla manifestazione sono invitate tutte le Province dell’Emilia Romagna con rappresentative di scuole primarie, di scuole di primo grado e di scuole di secondo grado. Hanno confermato l’adesione le provincie di Bologna, Ferrara, Forlì Cesena, Ravenna per un totale di 400 partecipanti che percorrendo le vie del centro storico di Ravenna si confronteranno non solo nella velocità e precisione, ma anche sulla conoscenza dei monumenti perché a ogni "punzonatura" dovranno rispondere a delle domande relative al monumento dove è posta la lanterna. L’ Asd “Gli Scariolanti” come a tutte le edizioni precedenti parteciperà con le divise gialle presidiando gli incroci e rendendo agevole il percorso dei ragazzi. Alle 12.30 è prevista la premiazione alla presenza delle autorità cittadine.