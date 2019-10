Serie A1 Femminile, Tennis Club Faenza in trasferta a Lumezzane con fiducia

Domenica, nella terza giornata della Serie A1 Femminile, il Tennis Club Faenza sarà impegnato in trasferta sui campi della neo-promossa Bal Lumezzane (Brescia). Si tratta di una sfida importante ai fini della salvezza, anche se non ancora decisiva. "È un altro incontro molto difficile - analizza il capitano delle faentine, Mirko Sangiorgi - Lumezzane sarà al completo, quindi schiererà la svizzera Ylena In-Albon, Georgia Brescia e Rubina De Ponti. Per quanto ci riguarda, dopo una prima giornata non buona (0-4 interno contro Genova) e una seconda giornata nella quale si sono visti dei segnali di miglioramento (1-3 a Prato), ci aspettiamo di poter fare una buona partita. Domenica dovrebbe rientrare Camilla Scala, giocatrice per noi fondamentale, quindi dovremmo essere al completo. A Lumezzane si gioca su una superficie sintetica molto veloce: ciò naturalmente avvantaggerà le bresciane, visto che sono abituate, comunque noi andiamo per fare risultato. Poi vedremo quello che viene". Nell'altra partita del girone, il Tc Prato ospita il Tc Genova 1893. La classifica dopo due giornate: Prato e Genova 6; Faenza e Lumezzane 0.