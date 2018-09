Serie C, il Ravenna nel Girone B: è derby col Rimini e Imolese

La Lega Pro nella riunione di martedì in cui ha stabilito che i calendari verranno presentati mercoledì, ha diramato anche i gironi della prossima Serie C. Il Ravenna è stato inserito nel Girone B con Albinoleffe, Fano, Feralpisalò, Fermana, Giana Erminio, Gubbio, Imolese, Monza, Pordenone, Rimini, Renate, Sambenedettese, Sudtirol, Teramo, Ternana, Triestina, L.R. Vicenza Virtus, Virtus Vecomp Verona, e Vis Pesaro.

Questo il comunicato pubblicato dalla Lega: “Il Direttivo di Lega Pro - si legge - ha preso atto della decisone assunta dal Collegio di Garanzia del Cono così come della posizione contraria espressa dal presidente Frattini, che apre non pochi interrogativi ai quali si auspica possa arrivare una risposta delle autorità competenti. Il Consiglio Direttivo, in assenza della certezza delle regole che governa il sistema calcistico, ha manifestato l’impossibilità di iniziare un campionato. Ciononostante, nel rispetto della competizione sportiva, dei calciatori, delle società sportive e dei tifosi, ha deliberato l’approvazione dei gironi e la presentazione dei calendari, lasciando impregiudicati i diritti delle società ad agire a tutela dei propri interessi e confidando che gli organi della giustizia sportiva ripristinino il rispetto delle regole”.