Serie D, debutto vincente per il Classe: Ricci Frabbatista entra e regala i tre punti

È un gol di Ricci Frabbatista a regalare al Classe i tre punti contro il Fanfulla. L'attaccante esterno ha siglato dopo essere entrato in campo da soli 2' al 39' della ripresa. Il Fanfulla, orfano di Radaelli, Grecchi, Bonelli e Galazzi, è sceso in campo con Colnaghi in porta, Premoli e Diana sugli esterni in difesa e la coppia Patrini-Luoni in mezzo. A centrocampo nel ruolo di regista Laribi, con Rossi che recupera per la panchina, mentre come mezzali ad agire sono Brognoli e Palmieri. In attacco Fall e Arodi ai lati di Romano. Scende in campo invece con il 4-3-1-2 il Classe con Fabbri a supporto della coppia Arrondini-Innocenti e pronto a fungere anche da attaccante centrale con i due giocatori appena citati che si allargano.

Il primo sussulto dell'incontro è di marca bianconera, con Palmieri che al 12' direttamente da calcio di punizione colpisce il palo esterno. La prima occasione dei padroni di casa arriva invece al 24' con Arrondini che sfrutta un batti e ribatti in area per colpire di testa quasi a botta sicura: il più veloce di tutti però è Patrini che salva sulla linea. Passano 60" e il Classe ci prova con Fabbri, il cui tiro dai 30 metri viene messo in corner da un super Colnaghi che toglie la palla da sotto la traversa. Il Guerriero non si lascia però intimorire è al 33' ci prova con Romano, perfettamente imbeccato da Palmieri. Il tocco del numero 9 lodigiano però finisce alto, così come la sforbiciata di Fall al 37' su ottima sponda di Arodi (che pochi minuti dopo inverte la posizione con Brognoli). Al 42' altra occasione per il Classe con Colnaghi attento sul primo palo sulla conclusione di Arrondini (in precedenza bravo Premoli a chiudere di testa sul cross di De Rose). L'ultima occasione del primo tempo però capita sulla testa di Palmieri che, sull'ottimo cross di Premoli, mette alto di poco.

Nel secondo tempo il Guerriero rientra in campo con gli stessi effettivi dei primi 45', con la sola variazione di Palmieri, regista, e Laribi, mezzala destra con Arodi confermato sul centrosinistra e Brognoli punta esterna sulla medesima fascia. Il ritmo del Classe scende vistosamente, con il Fanfulla che invece inizia a cercare con costanza la via della rete. Dopo il brivido per il colpo di testa di De Rose che finisce fuori di poco, i bianconeri ricominciano a macinare gioco. Al 18' Premoli duetta bene tra limite e centro area con Brognoli, ma il tiro del numero 2 lodigiano viene murato da Monaco. Al 20' è Romano invece a provarci, con la girata che finisce a lato. Classe che viene graziato per un fallo di Valenza su Fall in progressione sulla fascia: per il numero 3 di casa sarebbe stato il secondo giallo, ma per il direttore di gara Monesi non ci sono gli estremi per la sanzione negando quindi gli ultimi 20' di superiorità numerica ai bianconeri. Al 29' ancora Guerriero in avanti, con Arodi che mette in area un cross invitante. La palla arriva a Fall che stoppa, mette a terra la sfera concludendo poi centrale. Al 37' arriva il cambio che decide il match a favore del Classe nel momento di maggiore spinta bianconera. Evangelisti sostituisce infatti Fabbri con Ricci Frabbatista. Il numero 19, al secondo pallone toccato, all'altezza del vertice sinistro dell'area del Fanfulla salta Papa e Diana e fa partire un tiro mancino che si spegne all'incrocio dei pali alla destra di un incolpevole Colnaghi. Guerriero quindi sotto, immeritatamente, e che ancora in due occasioni chiama Bovo all'intervento. Al 42' Rossi pesca a centro area Papa, ma il tocco del giovane attaccante esterno viene bloccato dal numero 1 di casa in uscita. L'esperto portiere del Classe si ripete poi al 44' quando Patrini incorna sul cross di Palmieri.

Classe-Fanfulla 1-0

Marcatori: 39' st Ricci Frabbatista

CLASSE (4-3-1-2): Bovo; Okonkwo, Sedioli, Monaco, Valenza; De Rose, Caidi, Ballardini; Fabbri (37' st Ricci Frabbatista) ; Arrondini (25'st Montemaggi), Innocenti. A disp. Palermo, Fiaschini, Gelli, Centonze, Massa, Dall'Agata, Larese. All. Evangelisti

FANFULLA: (4-3-3): Colnaghi; Premoli, Patrini, Luoni (46'st Zanoni), Diana; Brognoli, Laribi (20'st Barzotti), Palmieri; Fall, Romano (36'st Rossi), Arodi (36'st Papa). A disp. Criscione, Grandi, Landi, Reali, Cipolla. All. Ciceri

Arbitro: Antonio Monesi di Crotone

Assistenti: Luca Pace e Michelangelo Cardinaletti

Note: angoli 7-3 Classe, ammoniti Valenza, Sedioli e Innocenti (C), Luoni (F), recupero 1'+3'