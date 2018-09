Serie D, ufficializzati i calendari: ecco gli impegni del Classe

Sarà contro il Fanfulla la prima di campionato in serie D del Classe. La squadra ravennate, inserita nel Girone D, debutterà in casa il 16 settembre. Nel secondo turno impegno esterno contro il Ciliverghe Mazzano, mentre nel terzo appuntamento sarà ospitato il Reggio Audace. Quarta di campionato a Crema, mentre il 14 ottobre sarà impegnato ancora lontano dalle mura amiche contro il Pavia. Si torna a casa il 21 ottobre per la sfida contro il Fiorenzuola, mentre il 28 ottobre sarà ospitato dal Sasso Marconi. Ottava giornata in casa contro il Calvina, mentre l'11 novembre si giocherà fuori casa contro l'Adrense.

Il 14 novembre c'è l'interessante appuntamento casalingo contro il Modena, mentre l'undicesima giornata vedrà i romagnoli impegnati contro la Pergolettese. Nel cartellone della dodicesima giornata (25 novembre) c'è il San Marino, mentre il primo impegno di dicembre (il 2 per la 13esima giornata) sarà contro il Vigor Carpaneto. Classe-Lentigione, Mezzolara-Classe, Classe-Axys Zola e Oltrepovoghera-Classe chiudono il girone d'andata. Il campionato termina il 5 maggio.