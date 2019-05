Serie D1, esordio in casa per il Circolo Tennis Dario Zavaglia

Scatta domenica il campionato di serie D1 maschile, un torneo che vedrà tra i suoi protagonisti anche il Circolo Tennis Dario Zavaglia.

Il club ravennate è abituato ad altri palcoscenici, ma la rinascita tecnica impostata dal nuovo presidente Carlo Licciardi prevede un’ambiziosa ripartenza con una squadra molto locale, capitanata da Pietro Licciardi, un giocatore che fino all’anno scorso giocava il circuito mondiale, e dal tecnico Patricio Remondegui, e composta dai 2.4 Alessandro Colella ed Elio Josè Lago, più i giovani del vivaio ravennate, ovvero Matteo (3.1) e Simone Bezzi (3.2), Edoardo Lanza Cariccio (3.1) e Michael Tani (3.2).

Nel progetto di rilancio complessivo del Circolo Tennis Dario Zavaglia, la nuova dirigenza punta dichiaratamente a “poter tornare in fretta a disputare competizioni nazionali”. Esordio domenica in casa, sui campi di via Marani, contro il Forum Tennis Forlì nella prima giornata del primo girone, che comprende anche Tozzona Tennis Park di Imola e Ct Castenaso.