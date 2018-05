"Curve Pericolose" all'autodromo di Imola: le sexy ombrelline della Superbike

Il mondo delle gare motociclistiche è molto semplice: in pista ci sono le sfide dei centauri che, a colpi di sorpassi, incantano il pubblico degli appassionati mentre, nei paddock, c’è lo spettacolo vero e proprio delle ombrelline. Da sempre, donne e motori sono un binomio perfetto e il Gran Premio d'Italia ad Imola, quinta prova del mondiale Superbike, non ha fatto eccezioni. Se tra le Variante del Tamburello e la Villeneuve, la discesa verso le Acque Minerali o la Rivazza, i campioni delle due ruote si sono dati battaglia alla ricerca del giro più veloce, nei momenti in cui i bolidi a due ruote erano a riposare nei box tutto il pubblico si riversava nei paddock per strappare una foto con le famose ombrelline.