Sfida tra leggende del basket, si vota online il più amato del Ravenna Basket

Duelli equilibrati e grande partecipazione anche per i quarti di finale di "#SfidaLeggendeLNP" per decretare la “leggenda” del Basket Ravenna.

In semifinale approdano Eugenio Rivali, che ha superato Mike Singletary con il 67% di preferenze, Andrea Raschi (54% su Tommaso Marino), Alberto Chiumenti (56% su Taylor Smith), Francesco Amoni (50% e solo 13 voti in più di Matteo Tambone). La sfida più votata è stata quella tra Tambone e Amoni con 1523 preferenze complessive, mentre i voti totali per i quarti di finale sono stati 4698. Un dato che conferma il grande coinvolgimento dei tifosi giallorossi nell’iniziativa, nata dalla collaborazione con Lega Nazionale Pallacanestro e che sta appassionando tanti sostenitori delle squadre di Serie A2.

Le semifinali inizieranno lunedì alle ore 12 e ci saranno due giorni di tempo per votare ogni sfida:

Lunedì 20 aprile, ore 12: Rivali-Raschi

Mercoledì 22 aprile, ore 12: Chiumenti-Amoni

Sabato 25 aprile, ore 12: Finale



A seguire, nel mese di maggio, si passerà alla fase “nazionale” con le sfide tra le “Leggende” che andranno a rappresentare ogni singolo club.

Si vota come sempre sui canali social del Basket Ravenna

Facebook: Basket Ravenna Piero Manetti

Instagram (stories): official_basket_ravenna

Twitter: Basket Ravenna

E su WhatsApp, per gli iscritti al servizio