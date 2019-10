Si pranza con il basket: mezzogiorno di fuoco tra Ravenna e JuveCaserta

Mezzogiorno di fuoco al Pala De Andrè, dove domenica si affronteranno OraSì Ravenna e Sporting Club Juvecaserta, nell'anticipo televisivo in diretta su Sportitalia. I giallorossi, dopo le due vittorie nei derby di Forlì e con Ferrara, sono reduci dallo stop a Verona, i bianconeri campani invece dopo due sconfitte si sono imposti con autorità sul campo di Piacenza.

Ecco il prepartita, nelle parole di coach Massimo Cancellieri e Marco Venuto.



"Ci approcciamo a questa nuova sfida contro un’avversaria che ha molti punti nelle mani e sarà fondamentale riacquistare l’intensità difensiva che abbiamo avuto nelle prime due partite e nei primi tre quarti di Verona - commenta il coach teramano - Non dobbiamo avere fretta e passarci la palla, anche sotto pressione, confidando nella presenza e nell’aiuto del compagno. Vorrei che tutti i giocatori fossero protagonisti sia nella costruzione che nella finalizzazione del gioco; solo così possiamo essere efficaci e liberare la nostra pallacanestro”.



“A Verona ce la siamo giocata per tre quarti poi siamo calati di intensità e di attenzione e su questo vogliamo migliorare domenica - aggiunge il play Marco Venuto - Dovremmo diminuire il numero di palle perse e aumentare la concentrazione per tutti i 40 minuti, che è quello che abbiamo fatto con Forlì e Ferrara. Caserta viene da una super prestazione a Piacenza, ha alcuni elementi come Giuri e Cusin che hanno giocato in serie A1, poi Allen ed è rientrato Carlson, è una squadra con molta esperienza. Dobbiamo tornare all’intensità che avevamo prima e potremo contare anche sul supporto dei nostri tifosi, un motivo in più per fare bene”



Per Ravenna nessun problema di organico. Palla a due alle ore 12.00, le biglietterie e gli accessi del Pala De Andrè apriranno alle ore 11. Si ricorda che da questa notte torna l'ora solare, per cui le lancette dell'orologio dovranno essere spostate indietro di un'ora. Gli arbitri saranno Daniele Foti di Vittuone (Mi), Mattia Martellosio di Buccinasco (Mi) e Luca Maffei di Preganziol (Tv).