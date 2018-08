Si scaldano i motori per l'inizio delle attività di Atletica 85 Faenza

L’estate volge al termine, le scuole stanno per riaprire le loro porte e gli allenamenti della seconda parte di stagione ripartono. A giorni infatti riprenderanno le attività dei vari settori di Atletica 85 Faenza Bcc.

La ripresa degli allenamenti del settore agonistico è fissata alla Graziola lunedì 27 agosto alle 16.30 per i ragazzi nati nel 2006 e alle 18 per cadetti e allievi (2004-2005). L’inizio sarà invece lunedì 10 settembre alle 16.30 per i ragazzi nati nel 2007. Dal 10 al 21 settembre, anche quest’anno A85 ha deciso di proporre l’open week, durante il quale tutti potranno provare le specialità dell’atletica.