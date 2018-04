Si scaldano i motori per la quarta edizione del Gold wheel race

Procedono spediti e nel migliore dei modi i preparativi per la quarta edizione del Gold wheel race, evento motoristico ormai consolidato in città, in grado di richiamare a Ravenna sia pubblico che appassionati delle quattro ruote storiche e sportive. I piloti iscritti si confronteranno al volante delle proprie vetture storiche e sportive in una spettacolare Gimcana di regolarità, prevista in due prove: dovranno percorrere un circuito che richiede grande precisione e abilità nella guida, contro curve e zig-zag tra birilli. I piloti, in un tempo prestabilito dall'organizzazione, dovranno completare l'intero percorso lungo il quale sono posizionati 13 "pressostati" che, al passaggio della singola vettura, intercettano e bloccano intertempi e tempo complessivo finale al centesimo.

Sarà detentore del Trofeo 2018 - quarta Gold wheel race colui che chiuderà il percorso nello stesso istante indicato, al centesimo di secondo, valutando sia l'anticipo che il ritardo. Tutti gli iscritti partecipanti saranno dotati del pacco-gara e gadget forniti dalle aziende partner, mentre i primi cinque riceveranno altri premi. Il vincitore, oltre ad assicurarsi il trofeo, diverrà a bordo della propria vettura l'immagine ufficiale del manifesto e della comunicazione dell'edizione successiva.